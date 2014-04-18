Телевежу в Краматорську знеструмили, сепаратисти залишили об’єкт

Про це повідомляється на сайті концерну

Як повідомлялося раніше, російські військові 17 квітня 2014 захопили РТПС міста Краматорськ, вимкнули з ефіру українські канали та на їх частотах вивели в ефір російські.

Після звернення Концерну РРТ до СБУ та енергопостачальної організації зазначену передавальну станцію було знеструмлено.

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Через неможливість забезпечення несанкціонованого мовлення російських каналів загарбники залишили об’єкт.

Після перевірки та забезпечення спеціалізованими підрозділами МВС та Міноборони безпечного доступу на РТПС міста Краматорськ технічного персоналу, будуть вжиті заходи якомога швидкого включення трансляції українських телевізійних каналів та проведений аналіз нанесених збитків.