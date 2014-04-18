Радіо-телевізійну передавальну станцію Краматорська знову захоплено – Концерн РРТ

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби концерну Павло Білоножко.

Як зазначається в повідомленні, російські військові через резервне введення відновили електропостачання і здійснюють заходи з включення російських каналів на частотах українських.

За словами керівника прес-служби, «співробітники радіо-телевізійної передавальної станції м. Краматорськ чекали на прибуття підрозділів МВС та Міноборони, які повинні були забезпечити охорону і оборону об’єкту, але цього не сталося. Ніхто не прибув».

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Він повідомив, що під час другого захоплення РТПС міста Краматорськ на території об’єкту технічного персоналу Концерну РРТ не було. Включення трансляції російських телевізійних каналів та пере налаштування обладнання відбувається силами і засобами технічних фахівців, які прибули з російськими військовими.

Нагадаємо, сьогодні начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко повідомила, що озброєні сепаратисти вчинили спробу вдруге підключити резервну підстанцію для живлення Краматорської телевежі.

“Ситуація напружена біля цієї вежі. На сьогоднішній момент озброєні люди налагоджують підключення резервної підстанції, тобто ситуація змінюється постійно”, - сказала Остапенко.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 квітня, о 14.45 озброєні особи проникли на територію радіопередавального центру КРРТ у Краматорську і дістали доступ до устаткування підприємства. Озброєні особи, встановивши на захопленому об'єкті своє супутникове устаткування, відключили на території регіону українські телеканали і почали транслювати російські канали.

18 квітня Білоножко повідомив, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) спільно із співробітниками СБУ звільнили захоплений озброєними особами радіопередавальний центр у Краматорську і відключили мовлення російських каналів.

За словами Білоножка, після звернення співробітників концерну до СБУ та енергопостачальної організації, передавальна станція була знеструмлена. «Через неможливість забезпечення несанкціонованого мовлення російських каналів загарбники залишили об'єкт», - зазначив Білоножко.