СБУ визначила захоплення телевежі в Краматорську як терористичний акт та відкрила провадження

Слідчими СБУ в Донецькій області розпочато кримінальне провадження про вчинення терористичного акту (ст. 258 ККУ) за фактом збройного нападу та захоплення невстановленими особами (у камуфляжі, з георгіївськими стрічками) телевізійної вежі біля гори Карачун м. Краматорська ДП Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення України, та самостійно переналаштували обладнання телевізійного центру на російське телебачення замість українського, повідомляє сайт СБУ.

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Наразі вежа знеструмлена.