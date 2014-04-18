Спецбатальйон «Дніпро-1» створений для захисту мирних громадян - командир

Про це сьогодні заявив командир батальйону, керівник штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза, повідомляє Радіо Свобода.

За його даними, в ніч з 17 на 18 квітня у Слов’янську на Донеччині пролунав вибух, в результаті якого загинули три людини, є поранені. Згодом через інтернет стали поширюватися чутки, нібито вибух було спричинено чи то «провладним бандформуванням» з Дніпропетровщини, чи то бійцями спецбатальйону «Дніпро-1», надісланими на виконання «особливо важливого завдання».

«Відповідально заявляю, що ці версії не відповідають дійсності. По-перше, обласна влада, на відміну від попередників, не користується послугами тітушок. По-друге, спецбатальйон «Дніпро-1» створений для захисту жителів Дніпропетровщини, а не для нападу на жителів сусідніх областей, хоча б вони й були сепаратистами», – зазначив Береза.

Він не виключив, що це була провокація з боку «зелених чоловічків», зацікавлених у дестабілізації ситуації в Україні.

Береза закликав учасників збройних протистоянь зі сходу України, згідно з Женевськими домовленостями, якомога скоріше скласти зброю, щоб Донбас не перетворився на регіон, який «замість вугілля «даватиме країні» вбитих і покалічених співвітчизників».

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Як відомо, з початку тижня у Дніпропетровську формується батальйон спеціального призначення «Дніпро-1».

Мета створення бойового загону – гарантувати правопорядок і безпеку громадян України, «яким загрожує діяльність невідомих диверсійних груп і незаконних збройних формувань» на території Дніпропетровської області, а також на територіях сусідніх Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей.