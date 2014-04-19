У Слов'янську сепаратисти "заборонили" діяльність трьох партій
00:16, 19 квітня 2014Політика
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У Слов'янську лідер сепаратистського руху В'ячеслав Пономарьов оголосив про заборону діяльності кількох партій, а також про проведення "референдуму".
У Слов'янську сепаратисти "заборонили" діяльність трьох партій / REUTERS
Відтепер в місті заборонена діяльність та агітація за ряд партій, в тому числі "УДАР", "Батьківщину" та "Свободу".
Також Пономарьов повідомив, що на 22 квітня призначене "перше засідання міської ради", повідомляє "Українська правда".
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Разом з тим, сепаратист заявив, що на 11 травня призначено проведення "референдуму" про федерацію та російську мову.
Як вже повідомлялося раніше, у Слов'янську сепаратисти "полюють" на україномовних, а бойовики з автоматами розганяють мітинги.
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