Як вплине спека на врожай озимих

Погодні умови, що склалися, не чинять негативного впливу на посіви озимих і ярових зернових культур. Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За словами Т.АДАМЕНКО, для посівів ранніх ярових і озимих культур нинішня погода сприятлива. На сьогоднішній день погіршень агрометеорологічних умов, не враховуючи локальні райони, немає.

“Не настільки тривалий період цих високих температур, щоб погіршити стан посівів», - зазначила фахівець, додавши, що, за прогнозами синоптиків, найближчим часом вдень температура повітря знизиться до 26 градусів.

Т.АДАМЕНКО зазначила, що високі температури в період дозрівання озимих культур значно покращують якість зерна. За її словами, сьогодні не погіршилися «види на врожай» і, за попереднім прогнозом фахівців Гідрометцентру, в поточному році урожай зернових і зернобобових культур становитиме близько 34 млн. тонн. При цьому вона зазначила, що, враховуючи той факт, що дуже велика питома вага кукурудзи, а ця культура має найтриваліший вегетаційний період, даний прогноз може корегуватися як у бік зменшення, так і збільшення.

Як повідомляв УНІАН, аграрні експерти підвищили прогноз урожаю зернових і зернобобових культур в Україні в 2006 році на 2% - до 33,4 млн. тонн. Фахівці зазначають, що прогнозні показники підвищено за рахунок урожаю пшениці (на 5% - до 12,5 млн. тонн) і ячменю (на 2% - до 10,7 млн. тонн).

Нагадаємо, за підсумковими даними Держкомстату, посівні площі озимих (на зерно і зелений корм) під урожай 2006 року в Україні скоротилися на 18,8% порівняно з минулим сезоном - до 6,2 млн. га. При цьому озимі на зерно в поточному сезоні висіяно на площі 6 млн. га (проти 7,5 млн. га минулого року).

У 2005 році валовий збір зерна в Україні становив 38 млн. тонн.