Більше десяти тисяч криворіжців вийшли за єдину Україну (фото)

Як повідомляє ТСН, люди зібралися на площі Горького, щоб заявити, що вони не хочуть війни і виступають за цілісність незалежної і суверенної України.

Більше тисячі жителів міста з площі Горького рушила в бік Соцмістечка по проїжджій частині, тим самим утворивши затор на кільці. Мітингувальники несли українські прапори, деякі з людей були одягнуті у камуфляж.