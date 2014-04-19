Більше десяти тисяч криворіжців вийшли за єдину Україну (фото)
17:30, 19 квітня 2014Політика
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В Кривому Розі відбувся мітинг за єдину Україну. За різними оцінками, на мітинг прийшли більше 10 тисяч чоловік.
Мітингувальники несли українські прапори / 0564.com.ua
Як повідомляє ТСН, люди зібралися на площі Горького, щоб заявити, що вони не хочуть війни і виступають за цілісність незалежної і суверенної України.
Більше тисячі жителів міста з площі Горького рушила в бік Соцмістечка по проїжджій частині, тим самим утворивши затор на кільці. Мітингувальники несли українські прапори, деякі з людей були одягнуті у камуфляж.
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