Філарет звернувся до українців з нагоди Великодня

Про це йдеться у Пасхальному послані Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

"У цьому році український народ проходить великі випробування. На наш миролюбивий народ, який добровільно відмовився від ядерної зброї, звершена агресія, вчинена неправда. Країна, яка гарантувала нам цілісність і недоторканість нашої території, вчинила агресію", - зазначив Філарет.

"Бог не може бути на боці неправди, тому ворог українського народу приречений на поразку. На Голгофі Христос Спаситель страждав і помер, але потім воскрес і переміг зло. Так буде зі всякою неправдою і злом. Господь допоможе і нам воскресити Україну", - додав предстоятель УПЦ КП.

Також Філарет зазначив: "Свята Церква закликає нас жити в мирі, любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім, всьому українському народу й українській державі" та правітав вірян з Великоднем.