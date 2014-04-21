Сенатори закликають Обаму посилити санкції проти Росії

Американські сенатори закликають Білий дім до жорсткіших економічних санкцій проти Росії.

Члени комітету Сенату з закордонних справ, республіканець Боб Коркер і демократ Кріс Мерфі заявляють, що такі дії президента США Барака Обами були б адекватною відповіддю Вашингтона на дестабілізацію Кремлем ситуації в Україні, передає Радіо Свобода.

Так, Боб Коркер, наголосив, що санкції США мають включати тиск на енергетичний сектор Росії, зокрема – на компанію «Газпром», а також на російську банківську сферу. На думку республіканця, те, що Захід лишає Україну один-на-один із Росією, є «безсовісним».

Читайте такожЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Росії - єврокомісарУ свою чергу, сенатор Кріс Мерфі заявив, що якщо США не допоможуть Україні, наступною жертвою Росії може стати якась із країн-членів НАТО.