У Луганську на мітинг сепаратистів прийшли близько 2 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, з різних кінців міста приблизно в один і той же час (9.30-10.00) колони проросійськи налаштованих громадян почали свою ходу до центру міста.

Учасники акції з прапорами Російської Федерації , плакатами «Україна - це Русь», «Європа - це Содом і Гоморра», «Російська мова - державна» шляху проходження скандували «Луганськ, вставай!», «Росія! », « Україна - це Русь». Пішіу ходу супроводжували співробітники міліції пішки і на автомобілях.

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До місця збору - площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку - до полудня підійшли всі колони. У загальній чисельності зібралися близько 2 тисяч проросійських мітингувальників. Активісти прийшли з різних точок міста. За словами організаторів , такий формат акції дає «реальне уявлення» про кількість прихильників ідеї федералізації країни і приєднання України до Росії в Луганську.

На мітингу окрім традиційних закликів повалити нелегітимну владу, провести всенародний референдум, визнати російську мову державною, байкотувати вибори Президента, також прозвучала вимога до луганської міліції в тижневий термін розслідувати напад на наметове містечко «Луганської гвардії».

«Вчора о 22.30 було скоєно зухвалий напад на наметовий табір "Молодої Гвардії"і "Луганської Гвардії". Трьом хлопцям розбили голови, ще одному перебили ніс молодчики з бітами і з закритими обличчями. Хлопців «гвардійців» забрала «швидка». Це бандерівські провокації, їхній почерк, ми їх не повинні допустити! Вимагаємо від міліції на наступні вихідні доповісти про проведення розслідування», - заявив один із активістів мітингу депутат Луганської обласної ради Юрій Хохлов.

Мітингувальники також зажадали від депутатів усіх рівнів визнати незаконними владу, обрану в Києві, а також губернатора Луганської області.

«Всю місцеву владу народ повинен вибирати сам, ми хочемо, щоб на місцях було більше повноважень», - заявили мітингувальники.

Активісти також зажадали заборонити на території області радикальні партії, виступили проти підписання будь-яких угод з НАТО і Євросоюзом і зажадали звільнити затриманих Арсена Клінчаєва та Олександра Харитонова.

Зі сцени були оприлюднені результати соціологічного опитування населення під назвою «Народний референдум Луганщини».За словами організаторів, в опитуванні взяли участь близько 173тис.осіб, при цьому за федералізацію виступило близько 95 % опитаних і стільки ж висловилися за недовіру тимчасово - виконуючому обов'язки Президента України і призначеним ним особам.

Ініціативна група висловила думку про те , що якщо в соціологічному опитуванні взяло участь понад 10 % жителів Луганської області , то це дає право ініціювати проведення всеукраїнського референдуму з даних питань.

Як заявила кореспонденту УНІАН одна активісток ініціативної групи з проведення опитування Ірина Готман, метою «Народного референдуму Луганщини» було показати всьому цивілізованому світу, що в Україні багато громадян мають свою, відмінну від провладної, точку зору на демократичний розвиток країни.

«Ми вимагаємо, щоб при розгляді законопроектів у парламенті враховувалася думка всіх громадян України, а не однієї її частини. Ми наполягаємо, щоб у Верховній Раді були обговорені підсумки народного референдуму жителів Луганська і прийняті конкретні рішення», - заявила активістка.

«Луганськ - східні ворота України, ми, луганчани, маємо право бути у своєму регіоні господарями! 96,1 % проголосували за вступ до Митного Союзу з РФ, Білоруссю і Казахстаном говорить про те, що луганчани не підтримують вступ до Євросоюзу», - заявили члени ініціативної групи.

Як повідомляв УНІАН, в усіх населених пунктах Луганської області з 16 по 23 березня провели соцопитування під назвою «Народний Референдум Луганщини».

Для волевиявлення учасникам необхідно було мати при собі паспорт, що засвідчує громадянство і приналежність до Луганської територіальній громаді, а також «власноруч відповісти на питання і заповнити бюлетень затвердженої форми».