МЗС вимагає від Москви публічно відмежуватися від сепаратистів

"Контрольовані російськими спецслужбами незаконні озброєні формування продовжують діяти на дестабілізацію ситуації у східних регіонах нашої держави та створення підстав для нового етапу військової агресії Росії", - йдеться у заяві МЗС України.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони, відповідно до Женевських домовленостей, публічно відмежуватися від озброєних сеператистів і провокаторів, закликати їх негайно скласти зброю та звільнити захоплені адміністративні будівлі, засудити захоплення ними заручників, зокрема, журналістів, а також факти ксенофобії та антисемітизму, які поширюються сепаратистами.

"Міністерством закордонних справ Росії, а також підконтрольними Кремлю ЗМІ протягом останніх днів розпочато чергову хвилю дезінформації, щоб ввести в оману світове співтовариство стосовно справжніх причин вибухонебезпечної ситуації у східних регіонах України", - зазначають в МЗС.

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У відомстві ще раз офіційно заявили "про відсутність будь-яких доказів причетності "Правого сектора" до кривавої стрілянини у Слов’янську".

"Атому голослівні і безпідставні звинувачення російської сторони мають на меті приховати свою ж підривну діяльність.

Констатуємо, що з російської сторони станом на сьогодні немає жодних ознак готовності виконувати Женевські домовленості. Через відсутність підтримки сепаратистів з боку населення східних областей України Росія вишукує все нові й нові способи дестабілізації ситуації в регіоні, готуючи і реалізовуючи через своїх агентів численні провокації", - заявили в МЗС.

Як зазначилиу міністерстві, Україна, чітко дотримуючись досягнутих 17 квітня у Женеві домовленостей, упродовж останніх днів здійснила низку важливих заходів.

"Призупинено активну фазу проведення антитерористичної операції, головним завданням якої є недопущення жертв серед цивільного населення.

Уряд України вніс до Верховної Ради проект закону про амністію учасників масових заворушень, що поширюватиметься на тих протестувальників, які здадуть зброю та звільнять захоплені адміністративні будівлі, окрім підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів.

Міністерство внутрішніх справ України та Служба безпеки України продовжують вилучати нелегальну зброю у населення.

17 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади», згідно з яким започатковано процес широкого обговорення змін до Конституції України."

Кабінет Міністрів України активізував роботу з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні.

Парламентська коаліція звернулася до всіх політичних сил із закликом підписати Меморандум порозуміння задля урегулювання ситуації на Сході України, - йдеться у заяві.

Як наголосили в МЗС, Україна відкрито і прозоро втілює Женевські домовленості, з постійним інформуванням ЗМІ та громадськості, а також в тісній координації зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, представниками Швейцарського головування в ОБСЄ, США, ЄС та Російською Федерацією.

Упродовж 19-21 квітня було проведено три зустрічі у такому форматі, на яких був присутнім, зокрема, й представник російського посольства. Як і інші учасники консультацій, він мав змогу отримати вичерпну інформацію про стан виконання Україною Женевських домовленостей.

"Україна наполегливо закликає російську сторону припинити усуватися від відповідальності, покласти край постійним спробам зірвати втілення Женевських домовленостей та реальними діями забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань", - підсумували в МЗС.