Сьогодні відбудеться засідання ТСК з розслідування загибелі Сашка Білого

"Сьогодні о 10.30 відбудеться засідання ТСК з розслідування загибелі Олександра Музичко (Саша Білий) за участю представників ГПУ (заступника генерального прокурора, начальника головного слідчого управління ГПУ), представників МВС України. вул.Садова 3А, зал засідань 330", - написав у своєму Facebook нардеп, голова ТСК Юрій Дерев'янко.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.Читайте такожАгенти ФСБ намагалися встановити контакт із Сашком Білим - СБУ

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив із вимогою негайної відставки керівника МВС Арсена Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, зокрема командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».

Верховна Рада створила ТСК з розслідування обставин загибелі Музичка. 31 березня комісія більшістю голосів ухвалила рішення рекомендувати тимчасово відсторонити Авакова від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.