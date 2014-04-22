Кличко: Захід має негайно ввести жорсткі, "по-справжньому болючі" санкції проти РФ

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко виступає за нові, більш жорсткі санкції США та Європи проти Росії для зупинення її агресії щодо України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», про це Кличко заявив під час зустрічі в Києві з віце-президентом США Джозефом Байденом.

За словами Кличка, візит Байдена в Україну - черговий доказ провідної і конструктивної ролі США у пошуку виходу із кризи, яка розпочалася з окупації Криму Росією і вилилася в дестабілізацію ситуації на сході України.

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На його переконання, «Заходу слід негайно ввести жорсткі санкції. Вони мають охопити всі сектори економіки і бути по-справжньому болючими. На жаль, керівництво Росії розуміє тільки мову сили».

Кличко наголосив: «Якщо не зупинити Росію, скоро доведеться платити набагато більшу ціну. Путін пройде настільки далеко, наскільки йому дозволять Україна».

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Як вважає Кличко, будь-які санкції не спрацюють, якщо Україна не дасть сильної та ефективної відповіді на агресію. За його словами, для України дуже важливою є воєнна та воєнно-технічна допомога США - забезпечення Збройних сил України сучасним озброєнням та обладнанням.

Разом з тим, переконаний він, Україна не зможе чинити опір російській агресії без стабілізації внутрішньої ситуації, у тому числі посилення центральної влади, для чого вкрай важливо провести президентські вибори у встановлені терміни – 25 травня. Водночас, додав Кличко, Росія робить все, щоб зірвати проведення цих виборів.