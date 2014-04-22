Співробітникам СБУ придбали рибних делікатесів на 426 тисяч гривень

Департамент господарського забезпечення СБУ 10 квітня за результатами тендеру уклав угоди на постачання риби та рибних продуктів на суму 426,47 тис грн. Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на «Вісник державних закупівель».

Замовлено столові сорти риби, делікатесні сорти, кальмари й крабові палички, які постачатиме підприємець Олена Ударцева, а також готову рибну продукцію, якою СБУ забезпечуватиме ТОВ «Певекс ЛТД».

Слабосолений лосось та ескалар холодного копчення обійдуться по 218,40 грн./кг і 190,50 грн./кг відповідно.

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Серед замовлених делікатесних сортів є філе лосося по 70,40 грн./кг, форель по 86,50 й ескалар (масляна риба) по 67,00.

Загалом же цього року господарський департамент СБУ оголосив тендерів на закупівлю продуктів харчування на загальну очікувану суму 5,46 млн грн. Наразі вже укладено угод на 1,73 млн грн., із них на м’ясо (курятина) піде 119 тис грн., рибу і рибні продукти – 426 тис грн., на масло й молочні продукти – 462 тис грн., на овочі – 429 тис грн., і ще 296 тис грн. витратять на солодощі.

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Упродовж року продукцію мають постачати на вул. Ірининську, 1/3, де знаходиться адміністративна будівля Служби безпеки України.

Після опублікування цієї інформації у прес-центрі СБУ пояснили, що продукти закуповуються за так звані обігові кошти. Такі кошти не є бюджетними ресурсами, що спрямовуються на виконання державних програм. Через прозорі тендерні процедури продукти закуповуються для їдалень СБУ, де вони реалізуються співробітникам за гроші. Тобто кошти, витрачені на ці продукти, повертаються в обіг на рахунок СБУ.