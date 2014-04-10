Чиновникам закупили новий корм: ягнятину по 543 гривні і сир по 351 гривні за кілограм

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Харчі придбано для їдалень №1 по вул. Банкова і №2 по вул. Шовковична, 1.

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Найбільше витратять на м’ясо та м’ясопродукти – 4,45 млн грн. У тому числі замовлено та ягнятину по 542,86 грн./кг та 380,00 грн./кг відповідно, свинячу корейку на кістці й без неї – по 69 і 72 грн./кг, повідомляють Наші гроші.

Також замовлено свинину запечену у чорносливі по 81,59 грн./кг, яловичий язик у салі по 97,87 грн./кг, Дарницький балик по 161,81 грн./кг.

Ще 1,56 млн грн. витратять на молочні продукти, 0,99 млн грн. – на сири.

З імпортних сортів найдорожчими є італійський «Парміджано Реджіано» по 351 грн./кг, італійський «Грано Падано» по 264,60 грн/кг французький «Міні Бейбі Бель» по 218,75 грн/кг.

Тендерів на закупівлю фруктів, риби та інших продуктів «Гарант-Сервіс» поки не оголошував.

У попередні роки «Гарант-Сервіс» регулярно замовляв дорогі продукти.

Так, наприклад, у 2012 році «Гарант-сервіс» провів тендери на придбання харчової продукції на 15,80 млн грн. Тоді з-поміж іншого було укладено угоду на придбання малини по 672 грн/кг. Також підприємство замовляло осетрову ікру по 1150 грн. за 113 грамову баночку, шампанське «Вдова Кліко» по 618 грн. за пляшку, качину печінку по 465 грн./кг, бараняче каре по 540 грн./кг.

У 2013 р. «Гарант-Сервіс» через тендери замовив продуктів на 6,19 млн грн. Серед них були спинки осетра холодного копчення екстра по 495 грн./кг та імпортна зелена цибуля – по 168 грн./кг.

ДП «Гарант-сервіс» входить до системи підприємств Державного управління справами, й обслуговує Секретаріат Президента України, Кабмін, ВРУ, РНБО, та інші держоргани, окрім того – підприємство займається обслуговуванням офіційних делегацій, офіційних, представницьких, загальнодержавних і міжнародних заходів і може виробляти й реалізовувати продукцію на договірних умовах.