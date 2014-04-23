На Луганщині "народного губернатора" планують примусово доправити до суду

08:49, 23 квітня 2014
Політика
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Служба безпеки Луганщини розпочала кримінальне провадження за фактом проголошення "Луганської народної республіки" та виборів "народного губернатора".

Болотов / REUTERS

Справу відкрили за зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України. Один із фігурантів - це так званий "народний губернатор", якого позавчора оголосили одним із захопників СБУ, - Валерій Болотов.

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Як передає ТСН, він постійно перебуває в захопленій будівлі СБУ. Він не з'явився ні на виступ, який був анонсований під обласною адміністрацією, ані на прес-конференцію. Уже є дозвіл на його затримання для примусового доправлення до суду.

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