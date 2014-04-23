Сепаратисти звільнили 10 та 11 поверхи захопленої Донецької облради

Сепаратисти звільнили десятий та одинадцятий поверхи захопленої будівлі Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації. Про це сказав представник оперативного координаційного штабу Олександр Третяк на зустрічі з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою, повідомляє "Острів".

"10 та 11поверхи звільнили протестувальники.Там проводяться роботи з оцінки збитків", - сказав він.

Читайте такожШустер зачитав вимоги сепаратистів, які захопили Донецьку ОДА

Як повідомлялося раніше, про можливе звільнення двох поверхів захопленої сепаратистами будівлі в середу говорив і мер Донецька Олександр Лук'янченко. Разом з тим, один з членів тимчасового уряду так званої "Донецької народної республіки" Олександр Хряков заявив, що звільнення частини будівлі можливе в рамках Женевського угоди тільки після роззброєння "Правого сектора" та звільнення всіх будівель захоплених в Західній Україні та у Києві.