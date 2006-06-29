Про долю полковника СБУ Крижанівського розкажуть його колеги і дружина

3 липня о 12-00 в УНІАН прес-конференція на тему: “Доля полковника Служби безпеки України В.Крижанівського (міфи та реальність)”. В роботі візьмуть участь - генерал-майор Валерій Кравченко (колишній працівник СБУ – Служби зовнішньої розвідки); дружина полковника СБУ В.Крижанівського Вікторія Крижановська; правозахисники – Сергій Шутий і Петро Рябенко. Учасники прес-конференції ознайомлять представників ЗМІ з долею полковника СБУ В.Крижановського після замаху на його життя у листопаді 2005 року в м. Києві.; повідомлять про факти продовження його політичного переслідування в Україні та тиск на його родину, а також про замах на його життя у м.Твер з боку українських правоохоронців, будуть викладені нові викривальні факти, які стали причиною його незаконного переслідування в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.