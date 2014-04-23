Європейський Союз закликає виконувати женевські домовленості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Майкл Манн, речник Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Він сказав, що ЄС взяв до уваги заяву виконувача обов'язки президента України Олександра Турчинова про проведення антитерористичної операції проти сепаратистів на сході України.

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"Ми взяли уваги заяву президента... Ми закликаємо усі сторони-підписанти женевських домовленостей упевнитися, що умови виконуються, і особливо це стосується Росії, аби вона використала важелі впливу, щоб негайно зупинити те, що діється на сході України, і щоб була повага до суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Манн журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи повинні українські сили безпеки бути стриманішими після заяви Турчинова, Манн відповів: "Я лише скажу, що сили правопорядку в Україні повинні робити свою справу, але повинні робити свою справу так, щоб це було в дусі женевських домовленостей".

"Україна має законне право на дії для захисту територіальної цілісності та суверенітету. Але ми закликаємо владу утриматись від застосування сили, щоб не було погіршення ситуації на місцях", - додав речник Ештон.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 12-13 квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі в ряді міст Донецької області.

17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС та РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на сході України, мають звільнити їх. Натомість, всім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.

Однак, Росія не виконує цих домовленостей.

17 квітня цього року невідомі викрали депутата Горлівської міської ради від «Батьківщини» Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської РДА. Пізніше його тіло зі слідами жорстоких тортур було виявлено у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Співробітники Служби безпеки України встановили причетність до вбивства депутата Горлівської міськради Рибака групи сепаратистів, що діє у Донецькій області, та офіцерів російського спецназу Ігоря Стрєлкова і Ігоря Безлера.

Крім того, 22 квітня над Слов'янськом бойовики обстріляли зі стрілецької зброї літак Повітряних сил ЗСУ Ан-30, який здійснював наглядовий політ. За даними оборонного відомства, в результаті обстрілу в літак влучили кілька куль. Після атаки екіпажу літаку вдалося здійснити посадку в Києві.

Увечері 22 квітня в. о. президента України, голова Верховної Ради Турчинов оприлюднив заяву з вимогою до силових структур відновлення та проведення результативних антитерористичних заходів, спрямованих на захист від терористів українських громадян, які мешкають на сході України.

В заяві зазначається, що “сьогодні біля Слов'янська було знайдено тіла двох звіряче закатованих людей. В одному з них упізнали зниклого депутата Горлівської міськради, члена партії «Батьківщина» Володимира Рибака, якого викрали напередодні терористи”.

Турчинов підкреслив, що “терористи, які взяли в заручники фактично весь Донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати та вбивати патріотів України”. “Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але і всьому світовому співтовариству, коли демонстративно поглумились над рішеннями, які були прийняті в Женеві”, - наголошує Турчинов.

При цьому він підкреслює, що “ці злочини робляться при повній підтримці та потуранні Російської Федерації”.