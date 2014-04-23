Вибіркова охорона кандидатів у президенти несправедлива - голова Комітету виборців

Про це під час прес-конференції в Одесі заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

Олександр Черненко відзначив, що раніше згідно з законом «Про вибори» державна охорона була передбачена для всіх кандидатів у Президенти. Але ухвалені нещодавно зміни до законодавства цю норму скасували. «Виникає питання, чому одним кандидатам надана охорона, а іншим ні? Хотілося б, щоб для держави всі були рівні і якщо надається охорона - то для всіх кандидатів», -сказав він.

Також він припустив, що доручення, яке в.о. Президента Олександр Турчинов надав Управлінню держохорони щодо цілодобової охорони лише 6 з 23 кандидатів, є спробою не допустити решту до поїздок в регіони.

«Можливо хтось хоче, щоб та сама Королевська менше їздила, чи інші кандидати, які не одержали охорону по Україні», -сказав Олександр Черненко.

Неоднозначною, за словами експерта, є й ситуація із забезпеченням окружних виборчих комісій представниками від кандидатів в Президенти.

«Наприклад, Олег Царьов, який нібито дуже відомий, не подав навіть в половину комісій своїх кандидатів. Чи той же Ярош - так само в нього дуже багато членів комісій, які просто не розпочали працювати. Водночас Богомолець, Королевська та Гриценко, забезпечили всі комісії кандидатами», - заявив він.

Читайте такожЦВК оголосить результати виборів, навіть якщо на багатьох дільницях вибори зірвуть - експертВідповідаючи на питання щодо технічних кандидатів, які також балотуються, Олександр Черненко відзначив, що неправильно називати такими, хто не є лідерами перегонів. За його словами, технічний кандидат – це той кандидат, якого використовує інший.

«Якщо кандидат, навіть не є лідером рейтингу, а веде самостійну кампанію, то його важко назвати технічним. Багато з них, розглядають цю президентську кампанію як старт для майбутньої парламентської», - сказав експерт.

