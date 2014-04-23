Серед сепаратистів у Слов'янську знайшли одного місцевого

Про це повідомляє Громадське ТВ.

Вони не соромляться ставити фото зі зброєю на аватарки, а з їхніх сторінок в російській соцмережі можна дізнатися, що частина з них — кримчани, є росіяни з Білореченська (Краснодарський край), і лише один Олександр Ганічев — місцевий, з Горлівки.

Список адрес.

Євген Злой http://vk.com/id229685502

Олександр Ганічев http://vk.com/spets80

Євген Пономарьов http://vk.com/dingo31

Ігор Георгіївський http://vk.com/garry_san

Сергій Анастасов http://vk.com/anastasovserg

Тихін Каретний http://vk.com/id243374106