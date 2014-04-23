Серед сепаратистів у Слов'янську знайшли одного місцевого
18:22, 23 квітня 2014Політика
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Блогери допомогли ідентифікувати профілі ВКонтакте сепаратистів, які захопили адмінбудівлі в Слов'янську та Краматорську.
Скріншот сторінки одного з сепаратистів
Про це повідомляє Громадське ТВ.
Вони не соромляться ставити фото зі зброєю на аватарки, а з їхніх сторінок в російській соцмережі можна дізнатися, що частина з них — кримчани, є росіяни з Білореченська (Краснодарський край), і лише один Олександр Ганічев — місцевий, з Горлівки.
Список адрес.
Євген Злой http://vk.com/id229685502
Олександр Ганічев http://vk.com/spets80
Євген Пономарьов http://vk.com/dingo31
Ігор Георгіївський http://vk.com/garry_san
Сергій Анастасов http://vk.com/anastasovserg
Тихін Каретний http://vk.com/id243374106
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