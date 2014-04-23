Охоронець Януковича вкрав автомат в УДО

Про це повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Василь Зоря, пише Українська правда.

Згідно з інформацією, під час проведення позапланової інвентаризації озброєння та боєприпасів в підрозділах Управління державної охорони України було виявлено відсутність автомата АКС-74 калібру 5,45 мм.

Службове розслідування встановило, що 13 грудня 2013 року вищезазначену зброю отримав старший офіцер безпеки – кулеметник відділу Служби безпеки президента України, однак потім не повернув її.

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Відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, боєприпасів) Кримінального кодексу України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Розпочате досудове розслідування.