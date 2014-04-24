В ОДКБ не бачать проблеми в тому, що "зелені чоловічки" на Сході схожі на російських військових

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві сказав генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа.

"Те, що представники сил «самооборони» сходу України схожі на російських військових, то ми майже однієї крові, ми з вами теж схожі. Тому тут дуже важко відрізнити. У нас колір волосся, колір очей і все інше дуже сильно схоже", - сказав Бордюжа, відповідаючи на запитання УНІАН, чому сепаратисти на сході України схожі на російських військових.

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"Щодо того, де ці хлопці готувалися, я думаю, що вони готувалися або в радянській, або в українській армії. Як правило, судячи з того, як вони поводяться, це колишні військовослужбовці, які пройшли підготовку у збройних силах або Радянського Союзу або суверенних держав, я маю на увазі Україну. Там же теж свого часу була армія, наскільки я пам'ятаю", - додав Бордюжа.

При цьому він спростував твердження про присутність російських військовослужбовців на сході України. "Наскільки я знаю, цього немає, і не підтверджено ніким і нічим, жодним фактом", - додав глава ОДКБ.

За його словами, на західних кордонах РФ немає концентрації російських військ, а є тільки концентрація українських військовослужбовців на сході України.