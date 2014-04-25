Запорізькі студенти провели марш миру

Учасники ходи вигукували гасла "Запоріжжя - це Україна" та "Схід і Захід разом". Запорізькі активісти кажуть, що організували марш миру на підтримку східних областей країни, повідомляє "Радіо Свобода".

«Я пам’ятаю, коли ми взимку після зачистки йшли зі студентами, і нас було в кілька разів менше. Тоді студенти боялися, але добре, що зараз вони розуміють: виходити і показувати, що нас багато, треба», – сказала учасниця акції Юлія Новицька.

Колона об’єднала студентів з більш ніж десяти запорізьких вишів. На завершення ходи її учасники заспівали національний гімн та перерахували міста України, підіймаючи з кожною назвою прапори над головами.