Запорізькі студенти провели марш миру
01:16, 25 квітня 2014Політика
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24 квітня колона з кількох тисяч студентів та викладачів вищих навчальних закладів міста пройшлися центральними вулицями Запоріжжя з маршем миру
Запорізькі студенти провели марш миру / ТСН
Учасники ходи вигукували гасла "Запоріжжя - це Україна" та "Схід і Захід разом". Запорізькі активісти кажуть, що організували марш миру на підтримку східних областей країни, повідомляє "Радіо Свобода".
«Я пам’ятаю, коли ми взимку після зачистки йшли зі студентами, і нас було в кілька разів менше. Тоді студенти боялися, але добре, що зараз вони розуміють: виходити і показувати, що нас багато, треба», – сказала учасниця акції Юлія Новицька.
Колона об’єднала студентів з більш ніж десяти запорізьких вишів. На завершення ходи її учасники заспівали національний гімн та перерахували міста України, підіймаючи з кожною назвою прапори над головами.
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