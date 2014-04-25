Луценко: Щоб перемогти Путіна, треба провести вибори в один тур

Про це він сказав в ефірі "Шустер LIVE", пише Українська правда.

"Ми повинні перемогти в першому турі президентських виборів. Не Тимошенко-Порошенко. Не Порошенко-Тимошенко. А той один, хто переможе Путіна. Бо план Путіна – зірвати президентські вибори", - заявив Луценко.

"Якщо в другий тур вийдуть Порошенко і Тимошенко, Схід України отримає сигнал "Наших там немає – не йдемо на вибори". Не йдемо на вибори – нелегітимна влада. Нелегітимна влада – продовження цього хаосу і свистопляски, які влаштовує Кремль. Тому вибори мають відбутися в один тур. І ми близькі до такої консолідації", - додав він.

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"В 2005 році ми зробили ту помилку, яку через 10 років демократи знову можуть повторити: цапатися між собою, боротися між собою замість того, щоб домовитися про співпрацю між демократичними силами, очистити своє корумповане оточення в обох таборах, публічно запросити східні еліти, непричетні до кривавих злочинів Януковича, до спільного будівництва спільної країни", - зазначив Луценко.

"Якщо ми це зробимо, то перемагаємо в першому турі і перемагаємо Путіна", - вважає він.