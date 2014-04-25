Антитерористична операція в Слов'янську повинна завершитися ліквідацією терористів, - Тягнибок

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Лідер партії закликав владу не піддаватися на шантаж «агресора Путіна, який спочатку заслав своїх диверсантів на нашу територію, а тепер цинічно виступає на їх захист і погрожує введенням на територію України російських військ».

«Ситуація на сході України - це спецоперація Путіна, відвертий тероризм, який став невід'ємною частиною політики Росії. Антитерористичні операції відбуваються в Росії систематично, проте це не заважає Путіну заперечувати право України на проведення АТО в Донбасі, оскільки в цій ситуації сама Росія виступає експортером тероризму», - зазначив Тягнибок.

Кандидат у президенти також додав, що єдиний спосіб протистояти агресії Росії - адекватні і рішучі дії українських силових структур.

«Ліквідація озброєних терористів - це першочергова умова забезпечення безпеки і прав мирних громадян у східних регіонах України. Влада зобов'язана покласти кінець вбивств і тортур російськими диверсантами українських патріотів, викрадення та взяття в заручники журналістів, використання жінок і дітей в якості живого щита, масових порушень прав громадян за національною ознакою, озброєним нападам на військові частини і захопленням держустанов», - заявив Тягнибок.