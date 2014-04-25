Антитерористична операція в Слов'янську повинна завершитися ліквідацією терористів, - Тягнибок
Незважаючи на прямі військові загрози з боку Росії, антитерористична операція в Слов'янську повинна завершитися повною ліквідацією терористів.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
Лідер партії закликав владу не піддаватися на шантаж «агресора Путіна, який спочатку заслав своїх диверсантів на нашу територію, а тепер цинічно виступає на їх захист і погрожує введенням на територію України російських військ».
«Ситуація на сході України - це спецоперація Путіна, відвертий тероризм, який став невід'ємною частиною політики Росії. Антитерористичні операції відбуваються в Росії систематично, проте це не заважає Путіну заперечувати право України на проведення АТО в Донбасі, оскільки в цій ситуації сама Росія виступає експортером тероризму», - зазначив Тягнибок.
Кандидат у президенти також додав, що єдиний спосіб протистояти агресії Росії - адекватні і рішучі дії українських силових структур.
«Ліквідація озброєних терористів - це першочергова умова забезпечення безпеки і прав мирних громадян у східних регіонах України. Влада зобов'язана покласти кінець вбивств і тортур російськими диверсантами українських патріотів, викрадення та взяття в заручники журналістів, використання жінок і дітей в якості живого щита, масових порушень прав громадян за національною ознакою, озброєним нападам на військові частини і захопленням держустанов», - заявив Тягнибок.