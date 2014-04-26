Яценюк вимагає від Росії припинити підтримку тероризму

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк журналістам у Римі по завершенні зустрічі з Папою Римським Франциском в суботу, 26 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

«Це неприпустимо», - підкреслив Яценюк.

Незважаючи на це, підкреслив глава уряду, Росія не засудила цих терористів.

«Це чіткий знак, що Росія підтримує цих бандитів і злочинців, які залякують мирне населення, стріляють в місцеве населення і солдатів та тероризують не тільки Україну, а й усю Європу – за допомогою сил, які очолюються Росією», - зауважив прем’єр.

Читайте такожТерористи планують використати захоплених представників ОБСЄ як «живий щит» - СБУ «Вимагаємо від Російської Федерації виконувати її міжнародні зобов’язання і всі двосторонні та багатосторонні угоди, в тому числі й Женевські домовленості. Вимагаємо від Росії відкликати свої сили безпеки, не провокувати і не підтримувати очолюваних Росією терористів, які перебувають на території східної України. Ми вимагаємо від Росії залишити нас у спокої», - наголосив Яценюк.