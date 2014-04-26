Афганці підтримали кандидатуру Порошенка на виборах

Таке рішення члени організації ухвалили на своєму установчому з’їзді у Києві.

Виступаючи перед воїнами-інтернаціоналістами Петро Порошенко зауважив, що в залі зібралися люди для яких слова Честь, Вітчизна, Обов’язок наповнені особливим змістом.

«Мова йде про людей, які заслуговують на повагу та вдячність держави за мужність, патріотизм, вірність присязі, відданість. Ці якості ветерани-афганців повній мірі проявили й під час подій на Майдані. З першого й до останнього ми разом стояли пліч-о-пліч та боролися за волю країни.Ви не пішли з Майдану ані під загрозою в’язниці, ані під загрозою смерті. Ваша роль – неперевершена! Дякую Вам за все», -наголосивПорошенко.

Читайте такожПорошенко обіцяє зміцнити обороноздатність України«Разом заради майбутнього України ми маємо заявити всім українцям Сходу, Заходу, Центру й Півдня, що ми захистимо їх спокій та гарантуємо безпеку. Саме афганці здатні навчити нашу державу бути сильною», - сказав Петро Порошенко. Він додав, що зараз демократичні, проєвропейські, проукраїнські політики і політичні сили консолідуються зметою перемоги на президентських виборах.

Петро Порошенко привітав афганців зі створенням нової Асоціації ветеранів. Він додав, що новостворена організація не лише має захищати права воїнів-інтернаціоналістів, а й контролювати владу.

«Впевнений, що ваш сильний дух і наша єдність приведуть нас до перемоги», - зазначив Порошенко.