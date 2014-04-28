У терористів на блокпостах повсюди з'явилися гранатомети - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в районі Краматорського аеродрому вночі було зафіксовано одиночну автоматну чергу в бік позицій українських військ.

"Вранці тут само (в районі Краматорського аеродрому - УНІАН) силовики знову були обстріляні із стрілецької автоматичної зброї. Також терористи зробили кілька пострілів з гранатометів. Силовики відкрили вогонь у відповідь", - пише Тимчук.

Читайте такожТерористи зняли облогу з аеродрому в КраматорськуВтрат серед силовиків немає. Про втрати серед терористів немає даних.

"За нашими даними, посилена охорона і оборона блок-постів сепаратистів. Повсюдно у терористів на блок-постах з'явилися гранатомети", - повідомив координатор ІО.

В цілому ж, за його словами, ніч в районі АТО минула спокійно.