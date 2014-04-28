Біля місця виявлення тіла депутата Рибака і студента КПІ, знайшли ще один труп
12:26, 28 квітня 2014Політика
1 0
На тілі виявлено сліди насильницької смерті.
На Донеччині триває вбивства українських громадян сепаратистами / REUTERS
Про це повідомляє "ОстріВ" з посиланням на власні джерела в Донецькій обласній державній адміністрації.
Читайте такожСБУ: ДО вбивства депутата Рибака причетна група "Стрілка"
Зазначається, що особистість вбитого поки не вдалося встановити.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 22 квітня, було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Ним виявився депутат Донецької міської ради від "Батькившини" Володимир Рибак. Другим замученим сепаратистами був студент КПІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter