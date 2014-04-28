Біля місця виявлення тіла депутата Рибака і студента КПІ, знайшли ще один труп

Про це повідомляє "ОстріВ" з посиланням на власні джерела в Донецькій обласній державній адміністрації.

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Зазначається, що особистість вбитого поки не вдалося встановити.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 22 квітня, було упізнано тіло одного з двох загиблих, виявлених у річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. Ним виявився депутат Донецької міської ради від "Батькившини" Володимир Рибак. Другим замученим сепаратистами був студент КПІ.