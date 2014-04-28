Через замах на Кернеса мер Тернополя закликав посилити охорону місцевих чиновників

Мер Тернополя Сергій Надал закликав міліцію забезпечити охорону депутатам міської ради та членам виконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до правоохоронців він зробив сьогодні під час прес-конференції. Надал пояснив, що зумовлене воно пораненням міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

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«Офіційно публічно звертаюся до керівництва міліції: забезпечити охорону життя і здоров’я депутатів міськради, членів виконкому, майна і приміщень громади Тернополя», – сказав міський голова.

Він також повідомив, що з приводу замаху на життя міського голови Харкова відбулися переговори між мерами більшості міст України у зв’язку з можливою загрозою кримінальних дій в інших містах держави.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, близько 12.00 невідомий з вогнепальної зброї поранив харківського міського голову Геннадія Кернеса. Його прооперовано, однак загроза життю зберігається.

За даними джерел, у Кернеса стріляли, ймовірно, зі снайперської гвинтівки Драгунова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - закінчений замах на вбивство.