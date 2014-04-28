Заступника «народного мера» Слов’янська звинувачують у сприянні терористичній організації - ГПУ

Заступнику «народного мера» Слов’янська Ігорю Перепечаєнку інкримінується сприяння терористичній організації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, згідно з повідомленням, ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння терористичній діяльності заступником самопроголошеного мера Слов’янська Донецької області громадянином України Перепечаєнком.

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Встановлено, що 24 квітня, перебуваючи у Москві, він отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб грошові кошти та засоби зв’язку, які після повернення в Україну повинен був передати керівнику терористичної групи у Слов’янську громадянину Росії С. для їх використання у терористичній діяльності, поінформували в ГПУ.

У ході оперативних заходів Службою безпеки України цього громадянина затримано.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

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На даний час вирішується питання про обрання Перепечаєнку міри запобіжного заходу, повідомили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка СБУ затримала Перепечаєнка, 1972 р.н., в рамках антитерористичної операції.

За даними СБУ, Перепечаєнко причетний до організації сепаратистських заходів і масових заворушень в Донецькій області.

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Відомо, що він встановив контакт з членами розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генштабу ЗС РФ, якою керує громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), і сприяв цим особам в організації ними терористичних актів в Донецькій області.

Зазначені дії співробітників спецслужб РФ призвели до загибелі співробітника СБУ під час виконання службових обов'язків.

22 квітня за завданням «Стрєлка» Перепечаєнка чартерним рейсом було доставлено до Москви, де він спілкувався з журналістами «Першого каналу», а також отримав необхідні вказівки та інструкції від куратора іноземної сторони щодо вжиття заходів з посилення ескалації ситуації у східних регіонах нашої держави. Куратор також передав для «Стрєлка» кошти (19 тис. дол.) та технічний засіб (прилад для шифрування телефонних розмов), повідомили в СБУ.

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Під час повернення з Москви до України в результаті спецоперації СБУ він був затриманий в аеропорту «Донецьк». Вказані кошти та технічний засіб були вилучені під час затримання.