У Краматорську диверсант Стрєлков вже призначає нових начальників міліції

Особовий склад був зібраний представниками так званої Донецької народної республіки в актовому залі.

Там йому був представлений новий керівник краматорського МВВС. Ним став колишній працівник карного розшуку Денис Леонідович Беспроскурний, 1985 року народження, повідомляє kramatorsk.info.

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Він сам зачитав наказ про своє призначення на посаду.

При цьому повідомляється, що указ підписав офіцер ГРУ генштабу ЗС РФ Ігор Стрэлков, справжнє ім'я якого - Ігор Гіркін.