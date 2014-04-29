У Краматорську диверсант Стрєлков вже призначає нових начальників міліції
14:01, 29 квітня 2014Політика
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В краматорському міськвідділі міліції сепаратисти представили особовому складу міліції нового начальника.
Російський диверсант "Стрілок" / kp.ua
Особовий склад був зібраний представниками так званої Донецької народної республіки в актовому залі.
Там йому був представлений новий керівник краматорського МВВС. Ним став колишній працівник карного розшуку Денис Леонідович Беспроскурний, 1985 року народження, повідомляє kramatorsk.info.
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Він сам зачитав наказ про своє призначення на посаду.
При цьому повідомляється, що указ підписав офіцер ГРУ генштабу ЗС РФ Ігор Стрэлков, справжнє ім'я якого - Ігор Гіркін.
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