З місця замаху на Кернеса вилучено зброю, набої та вибухівку

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зокрема, як повідомляється, співробітники слідчо-оперативної групи та експерти-криміналісти вилучили вогнепальну зброю, з якої, ймовірно,невідомий зловмисник стріляв по потерпілому, а також гільзу калібру 7,62 мм та саморобний вибуховий пристрій.

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Всі вилучені речові докази направлені експертам-криміналістам, за ними призначено ряд досліджень, серед яких судово-медична і балістична експертизи.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки харківського міського голову геннадія Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв з снайперської гвинтівки Драгунова. Кернес отримав важке поранення грудної клітини та черевної порожнини. У харківській лікарні він переніс операцію. Сьогодні вночі його транспортували на лікування в Ізраїль. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування пораненого за кордоном.