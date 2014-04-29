Турчинов хоче повністю оновити особовий склад міліції та СБУ на Сході України

"Я також вимагаю від Міністра внутрішніх справ звільнити керівників обласних управлінь внутрішніх справ Луганської та Донецької областей. Будуть звільнені всі представники силових структур на місцях, які не здатні виконувати свої професійні обов'язки. Ті, так звані «правоохоронці», які зрадили Україну та почали співпрацювати з терористами, відповідатимуть перед законом", йдеться у заяві Турчинова.

Він визнав, що переважна більшість силовиків на Сході не здатна виконувати свої обов'язки щодо захисту громадян.

"Ситуація в Донецькій та Луганській областях показала, що в нас немає іншого виходу, як провести повне оновлення міліції та СБУ на Сході країни", - зазначив в.о. Президента. Читайте такожПрокуратура розслідуватиме бездіяльність міліції під час мітингу 28 квітня в Донецьку

Для стабілізації ситуації на Сході, за словами Турчинова, потрібна допомога патріотів. Для цього у центральному апараті МВС та СБУ відкривається «гаряча лінія» для запису добровольців, в першу чергу, це стосується тих, хто має досвід служби в правоохоронних органах та Збройних Силах України.