УНІАН визначає індекс прозорості влади

Влада має бути демократичною, відкритою і прозорою.

Це –аксіома.

Але для реального втілення цієї аксіоми в життя, принаймні, в Україні нам ще належить зробити багато суттєвих кроків.

За сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні агентство УНІАН розпочинає новий проект “УНІАН- прозора влада”.

Ми досліджуватимемо те, наскільки відритими і прозорими є органи влади в Україні. Наші журналісти аналізуватимуть діяльність уряду, міністерств та інших відомств з цієї точки зору: чи прозоро приймаються важливі рішення, чи береться до уваги думка громадськості та фахівців, чи є у відомства зворотній зв`язок з громадськістю, наскільки активно використовується потенціал неурядових організацій.

Ми спробуємо співставити та порівняти прозорість різних відомств в Україні, з тим, щоб бачити, де рішення приймаються демократично, виважено, а де – закрито, келійно. Це робитимуть експерти – журналісти, політологи, соціологи, економісти. За підсумками експертних опитувань ми визначимо індекс прозорості різних гілок та органів влади. Індекс оприлюднюватиметься щомісяця, і ми бачитимемо динаміку процесів: стає відкритішою наша влада, чи ні.

Але також ми хочемо, аби експертами виступили всі, хто бажає виставити свою оцінку владі. Це можна зробити на сайті агентства.

Нижче подаємо анкету, яку ви можете заповнити та відіслати нам.

Подумайте, виставте свої оцінки владі і відішліть анкету. Ваша думка обов’язково буде врахована.

Адреса для відправки заповненої анкети: molena@unian.net.

Якщо ми самі не зробимо цю владу відкритою та прозорою, ніхто за нас цього не зробить.

Анкету можна закачати тут