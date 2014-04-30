Кернес успішно переніс багатогодинну операцію на хребті - міськрада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань соціального захисту та охорони здоров'я Світлану Горбунову-Рубан.

Вона зазначила, що операція тривала довго, що типово для подібних операцій, і лікарі залишилися задоволені її результатом.

Горбунова-Рубан додала, що зараз стан Кернеса стабільний, хоча і важкий. Мер, як і раніше, знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Надалі мера Харкова чекає відновлювальний процес.

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У свою чергу прес-секретар Кернеса Тетяна Грузинська на своїй сторінці у "Фейсбук" додала, що операція тривала майже 10 годин.

"Кернес живий після майже 10-годинної операції на хребті. Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан підтвердила, що лікарі вважають її успішною. Він в реанімації, так само під наркозом і на апараті вентиляції (легенів - УНІАН). Але це хороші новини!", - зазначила Грузинська.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Ймовірно, невідомий стріляв з снайперської гвинтівки Драгунова, оскільки на місці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм Кернес отримав поранення грудної клітини та черевної порожнини. Він переніс операцію, зроблену харківськими фахівцями. 29 квітня його транспортували в госпіталь в ізраїльській Хайфі, де меру Харкова була зроблена ще одна операція.