Шуфрич назвав «польотом фантазії» повідомлення про створення в Раді «фракції Путіна»

Про це йдеться в заяві Шуфрича, переданому агентству УНІАН.

«Я не перестаю дивуватися польоту фантазії окремих горе-аналітиків в нашій політиці. Або ж тих, кого змушують поширювати таку явну дезу окремі парламентські суб'єкти, які намагаються керувати депутатами, не маючи для цього належного авторитету і поваги», - заявив Шуфрич.

На думку депутата, у сьогоднішній Верховній Раді неможливо створити фракцію пропутінського напрямку, оскільки «ті, хто міг би в неї увійти, вже стали громадянами Росії». Шуфрич також підкреслив, що продовжує залишатися в Партії регіонів.

«Говорити про те, що в парламенті не можуть виникнути нові групи на правах фракцій, я б не став. Виходячи з реалій, можна говорити, що у Верховній Раді може виникнути одна, а то й дві групи депутатів, які ще не визначилися у своїх внутрішньопарламентських симпатіях. Але ці групи, якщо і будуть створені, то точно будуть орієнтуватися не на російські інтереси. При цьому я впевнений, що вони будуть створені не за рахунок депутатів фракції Партії регіонів», - зазначив Шуфрич.

Як повідомили деякі ЗМІ, у Верховній Раді нібито створюється нове депутатське об'єднання - «фракція Путіна».

За даними джерел "Цензор.НЕТ", "саме так позиціонує її Віктор Медведчук, який особисто проводить переговори".

«Лідером об'єднання і довіреною особою Медведчука є Нестор Шуфрич, сприяння надає рідний брат екс-глави АП Андрія Клюєва - Сергій», - зазначає видання. За інформацією джерела, «фракція створюється під встановлення дружніх відносин з Російською Федерацією, особисту увагу до проекту проявляє Володимир Путін. За вступ у фракцію одноразово видається 2 млн доларів. Плюс щомісяця плата за лояльність».