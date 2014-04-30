У Донецьку терористи захопили податкову і митну служби
16:00, 30 квітня 2014Політика
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Подробиці захоплення на даний момент невідомі
На Донбасі сепаратисти продовжують захоплювати адмінбудівлі / REUTERS
Про це повідомляє "Острів".
"Захоплено податкову і митну служби. Прийшли люди, представилися "Донецької народною республікою", - сказав він.
Подробиці захоплення на даний момент невідомі.
За даними видання, очевидці розповідають, що бачили біля будівлі податкової близько 15 осіб у масках і з битами. На даний момент біля будівлі нікого немає, але вхід до неї закритий.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, у Горлівці Донецької області сепаратисти після захоплення Центрально-Міського районного відділу міліції вивели особовий склад на вулицю і забарикадувалися в приміщенні.
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