Терористи залишили приміщення податкової інспекції у Донецьку - ЗМІ
16:32, 30 квітня 2014Політика
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Бойовики увійшли в будівлю в пошуках наявного там арсеналу зброї.
Сепаратисти захопили створення Державної податкової служби України в Донецькій області в пошуках зброї / REUTERS
Про це повідомляє "Острів".
"Не знайшовши зброї, вони з будівлі пішли", - повідомляє джерело видання.
В даний момент під будівлею нікого немає, входи в нього закриті.
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Як повідомляв УНІАН раніше, сепаратисти захопили будівлі Державної податкової служби України в Донецькій області та Східної митниці.
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