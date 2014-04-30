Терористи залишили приміщення податкової інспекції у Донецьку - ЗМІ

16:32, 30 квітня 2014
Політика
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Бойовики увійшли в будівлю в пошуках наявного там арсеналу зброї.

Сепаратисты захватили дание Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области в поисках оружия / REUTERS

Про це повідомляє "Острів".

"Не знайшовши зброї, вони з будівлі пішли", - повідомляє джерело видання.

В даний момент під будівлею нікого немає, входи в нього закриті.

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Як повідомляв УНІАН раніше, сепаратисти захопили будівлі Державної податкової служби України в Донецькій області та Східної митниці.

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