У «Батьківщині» вважають, що пропозиція переобрати Турчинова розхитує ситуацію в Україні

Народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко вважає, щоініціатива позафракційного народного депутата Анатолія Гриценка про заміну Олександра Турчинова розхитує ситуацію в Україні.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо ініціативи Гриценка про скликання позачергово засідання ВР для розгляду питання щодо заміни в. о. президента України, голови Верховної Ради України Турчинова на посту Головнокомандуючого.

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«Зараз відбувається передвиборча кампанія і дуже погано, коли кандидати у президенти (йдеться про Гриценка — УНІАН), намагаючись привернути до себе увагу, намагаються розхитати ситуацію в Україні подібними заявами», - сказав Одарченко.

Говорячи про ситуацію в Криму, він висловив думку, що Турчинов як Головнокомандуючий «чинив абсолютно правильно, не застосовуючи зброю».

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«Тому що застосування зброї в тих умовах, в яких це відбувалося в Криму і відбувається в Донецьку, воно б призвело до дуже великих людських жертв і, можливо, непоправних наслідків для України», - відзначив депутат.

Крім того, він додав, що ще не чув про те, щоб хтось із депутатів вже був долучений до збору підписів за проведення такого засідання.