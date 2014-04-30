Кабмін створить територіальні штаби оборони
21:06, 30 квітня 2014Політика
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Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні прийме рішення про створення територіальних штабів оборони.
Кабмін створить територіальні штаби оборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Уряду.
«Сьогодні Уряд прийме рішення про створення територіальних штабів оборони на пропозицію Міністерства оборони та забезпечення відповідного фінансування територіальних штабів оборони», - зазначив глава Уряду.
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