Уряд розгляне закон про загальнонаціональне опитування, яке повинно відбутися 25 травня – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, відкриваючи засідання уряду.

«Сьогодні Кабінет міністрів України розгляне і подасть до парламенту закон про загальнонаціональне опитування, яке повинно відбутися 25 травня поточного року. Загальнонаціональне опитування по тим питанням, які сьогодні турбують Україну: це питання єдності, територіальної цілісності держави і питання децентралізації влади», - зазначив глава уряду.Читайте такожВ Україні замість референдуму можуть провести національно-консультативне опитування

Він також нагадав, що Кабмін затвердив «своє бачення регіональної реформи і децентралізації влади».

Крім того, Яценюк попросив віце-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана організувати у всіх населених пунктах обговорення загальної концепції змін до Конституції, децентралізації влади, збалансування її й наділення додатковими повноваженнями регіонів.