У центрі Харкова закрили 4 станції метро, в районі яких проходять масові акції

Як передає кореспондент УНІАН, для входу і виходу пасажирів закрито станції метро «Університет» і «Держпром» (площа Свободи), а також «Історичний музей» і «Радянська» в районі Вічного вогню на вулиці Університетській.

На платформах всіх станцій в електропоїздах і переходах метро оголошують, що потяги на станціях не зупиняються, і станції закриті для обслуговування пасажирів.

Крім того, в центральній частині міста закрито рух для автотранспорту.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня о 12.00 на площі Свободи активісти Антимайдану анонсували свій мітинг.

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Також у той самий час організація «Патріот України» запланувала мітинг на майданчику біля пам'ятника Шевченку на вулиці Сумській, на тому місці, де традиційно проводяться мітинги Євромайдану.

Крім того, 1 травня мітинг і ходу проведуть активісти Комуністичної партії України. Збір комуністів призначено на 11.30 біля «Вічного вогню» на вулиці Університетській. Звідси вони планують пройти до площі Свободи і провести там о 12.00 першотравневий мітинг.