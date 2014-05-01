Терористи захопили міськраду в Амвросіївці

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Повідомляється, що близько 30 озброєних автоматичною зброєю терористів, які прибули в Амвросіївку на шести автомобілях, до того ж, на одному з них була символіка Державної охорони, захопили приміщення міської ради.

Вони виламали двері в приміщення міськради, а незабаром підняли над будівлею прапор самопроголошеної Донецької республіки. Під час атаки приміщення, в ньому нікого не було.

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Незабаром, бойовики вирушили додому до місцевого мера - Ігоря Склярова, який виступав проти сепаратистських ідей. Так, у домашньому одязі, під дулом автоматів його привезли в міськраду, де змусили написати заяву про відставку.

Слід також зазначити, що сьогодні на привокзальній площі Амвросіївки, сепаратисти мають намір провести вибори "народного мера".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше сьогодні вночі в місті Костянтинівка Донецької області російські терористи взяли в полон керівника місцевої організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Артема Попика.