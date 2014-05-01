Путін розповів Меркель, що Україні потрібно вивести війська з південного сходу

В четвер відбулася телефонна розмова Володимира Путіна і Ангели Меркель з ініціативи німецької сторони.

Про це за інформацією прес-служби Кремля повідомляє РИА Новости.

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"Путін підкреслив, що зараз найголовніше - вивести військові підрозділи з південно-східних областей, припинити насильство, негайно запустити широкий національний діалог у рамках процесу конституційної реформи із залученням усіх регіонів та політичних сил", - йдеться в повідомленні.

Лідери Росії і Німеччини домовилися провести найближчим часом ще одну телефонну розмову, повідомила прес-служба Кремля.

Як повідомляв УНІАН, більшість жителів найбільших і найвпливовіших держав Європейського Союзу підтримують введення персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за дії Росії в Україні.