В Амвросіївці сесія відправила мера у відставку
20:19, 01 травня 2014Політика
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У Амвросіївці Донецької області над будівлею міськради встановлено прапор «Донецької народної республіки», мера рішенням сесії відправлено у відставку.
В Амвросіївці сепаратисти змісили мера написати заяву про відставку / amvrosievka.dn.ua
Про це УНІАН повідомили у держадміністрації Донецької області.
Згідно з повідомленням, сьогодні, 1 травня, відбулася позачергова сесія Амвросіївської міськради, на якій депутати прийняли відставку міського голови Склярова, і призначили виконувачем обов'язків Фроленкова. Також на сесії прийняли звернення до Верховної Ради України з проханням призначити дати виборів міського голови.
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