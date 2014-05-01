В Амвросіївці сесія відправила мера у відставку

Про це УНІАН повідомили у держадміністрації Донецької області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 1 травня, відбулася позачергова сесія Амвросіївської міськради, на якій депутати прийняли відставку міського голови Склярова, і призначили виконувачем обов'язків Фроленкова. Також на сесії прийняли звернення до Верховної Ради України з проханням призначити дати виборів міського голови.

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