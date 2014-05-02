Луганські прикордонники упіймали російського неонациста з антиукраїнськими листівками

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

22-річний росіянин, який перебував у розшуку, був затриманий, коли прямував у маршрутному таксі у населеному пункті Мілове з Луганська.

"Під час перевірки законності перебування цього громадянина на території України було встановлено, що затриманий перевищив термін перебування в Україні і знаходиться в розшуку за ст. 307 КК україни (незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)", - йдеться в повідомленні.

Також було встановлено, що затриманий є членом угруповання неонацистів - скінхедів "Слов'яни". При ньому був виявлений ніж зі свастикою SS, металевий ланцюг і агітаційні листівки "Донбас вставай".

"За його словами, він мав намір провести вербування нових членів з наступним використанням їх у сепаратистських заходах та з метою дестабілізації ситуації в Луганській області. За даним фактом проінформовано співробітників СБУ та МВС, а також проставлений заборону в'їзду на територію України строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.