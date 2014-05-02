У заворушеннях в Одесі загинуло вже четверо людей - ЗМІ

Одеська міліція повідомляє про 4 загиблих в ході зіткнень в центрі Одеси.

Про це 048 повідомила керівник прес-служби УВС міста Тетяна Хмельницька.

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Причина смерті не називається, на місці працюють експерти та медики.

Також відомо про трьох поранених міліціонерів. У них травми різного ступеня тяжкості, пошкодження в руку, грудну клітку. Прізвища не називають, але за даними ЗМІ, в числі поранених - заступник начальника одеської міліції Дмитро Фучуджі.

Також 048 відомо про трьох постраждалих журналістів.