У пожежі в одеському Будинку профспілок загинули 38 осіб - міліція

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, 30 з них отруїлися чадним газом, 8 вистрибнули з вікон, рятуючись від пожежі.

В управлінні міліції зазначають, що до лікарів за допомогою звернулося 50 осіб, із них 10 міліціонерів. Працівникам ДСНС уже вдалося загасити пожежу.

Як повідомляв УНІАН, у Одесі під час пожежі на Куликовому полі в Будинку профспілок загинули люди.

Вогнем охоплені другий і четвертий поверхи 5-поверхового будинку. Деякі люди, рятуючись від вогню, почали вистрибувати з вибитих вікон. Кількість загиблих уточнюється. На землі лежить багато нерухомих тіл, деякі накриті прапорами України. З будівлі по проукраїнських активістах вели прицільний вогонь з вогнепальної зброї.

На місце прибули рятувальники, машини швидкої допомоги, міліція, а також група спецпідрозділу, яка затримала кілька сепаратистів.

З будівлі триває евакуація людей.

За даними ГУ ДСНС у Одеській області щонайменше 30 людей загинуло.

Як повідомляють представники міліції, сутички на Куликовому полі тривають, понад 30 осіб затримано та доставлено у райвідділи міліції.